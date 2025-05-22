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Главный тренер сборной Черногории оценил матч против Таиланда в Баку

Главный тренер сборной Черногории оценил матч против Таиланда в Баку Главный тренер сборной Черногории по мини-футболу Деян Распопович оценил матч против Таиланда в группе E на чемпионате мира в Баку.
Футбол
22 мая 2025 г. 17:44
Главный тренер сборной Черногории оценил матч против Таиланда в Баку

Главный тренер сборной Черногории по мини-футболу Деян Распопович оценил матч против Таиланда в группе E на чемпионате мира в Баку.

Специалист заявил Report, что в первой игре они допустили много ошибок, однако по-прежнему остаются фаворитами группы.

"Мы совершили много ошибок, играем плохо. Я думал, что каждый игрок может играть. Но мы уже забыли об этом матче. Мы будем играть с другими командами, чтобы выйти в плей-офф. Думаю, что мы фавориты группы. Несмотря на то, что все мы думаем одинаково, на поле все по-другому. Таиланд играет очень хорошо. Мы сыграли вничью, потому что играли плохо, и мы это заслужили", - сказал Распопович.

Главный тренер высоко оценил организацию мероприятия.

"Чемпионат мира действительно отлично организован. Это второй мировой мундиаль, в котором я участвую. Здесь все отлично. Мы приехали в Азербайджан два дня назад. Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы сможем погулять по Баку", - добавил он.

Напомним, что матч между Черногорией и Таиландом завершился со счетом 1:1.

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