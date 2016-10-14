Главный тренер сборной Чехии: Наша главная цель - одержать победу

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Главное для нас - одержать победу на предстоящем в ноябре в Норвегии матче".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Чехии Карел Яролим, команда которого ведет борьбу в той же группе, что и сборная Азербайджана на отборочном этапе ЧМ-2018.

Коснувшись прошедшего в городе Острава матча со сборной Азербайджана (0:0), Яролим выразил сожаление по поводу позиции в группе: "Матч с Азербайджаном начался для нас безуспешно. Данный факт был важен для остальных минут игры. Я просмотрел видеозапись матча. Были допущены ошибки и мы не смогли воспользоваться шансами, чтобы забить гол. В эпизодах, когда футболист остается один на один с соперником, он должен быть более мужественным. Я сказал всем своим футболистам, чтобы они работали в своих клубах над индивидуальной игрой. Мы должны измениться и не сможем одержать победу, если нет цели".

Отметим, что сборная Чехии обосновалась на 5-й ступени группы С с двумя очками.