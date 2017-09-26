Главный тренер сборной Чехии: Мы должны победить Азербайджан и Сан-Марино

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Мы должны победить в последних двух играх. Даже если не сможем подняться до финала, но до отборочного тура чемпионата Европы 2020 года и до жеребьевки Лиги наций у нас есть шанс попасть во вторую корзину. Поэтому каждый матч имеет особую значимость".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Чехии Карел Яролим на пресс-конференции до матчей против сборных Азербайджана и Сан-Марино в рамках отборочного тура чемпионата мира 2018 года.

61-летний эксперт отметил, что пока не думает о своей карьере: "Я сделаю все возможное для достижения успеха. Новости о замене мной Ярослава Шилхави не соответствуют действительности".

Говоря о потерях в составе, Яролим отметил, что Теодор Гебре Селасси также может пропустить предстоящие игры. По его словам, супруга защитника немецкого "Вердера" на последнем сроке беременности: "В связи с этим есть определенный риск. Будем действовать по ситуации. Если понадобится, вместо Теодора выйдет другой защитник. Кроме того, Томас Калас пропустит игру с Азербайджаном из-за того, что наказан".

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Чехии начнется в 20:00 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе. 8 октября команда-соперница примет сборную Сан-Марино.