Главный тренер сборной Беларуси: "Под моим руководством команде долгое время не удавалось победить"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Для нас было важно одержать победу. Под моим руководством команде долгое время не удавалось победить".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Беларуси после победы в товарищеском матче с Азербайджаном своей команды со счетом 1:0.

Вначале что-то получалось, потом сил стало меньше, игра упразднилась. С другой стороны, соперник пытался прессинговать. Мы пытались воспользоваться этим. Иногда получалось, иногда нет".

Криошенко отметил то, что в Беларуси чемпионат еще не начался:

"Футболисты сборной Азербайджана в новом году уже сыграли 6 туров. С этой точки зрения, соперник был сильнее нас".