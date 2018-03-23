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    Главный тренер сборной Беларуси: "Под моим руководством команде долгое время не удавалось победить"

    Для нас было важно одержать победу

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Для нас было важно одержать победу. Под моим руководством команде долгое время не удавалось победить".

    Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Беларуси после победы в товарищеском матче с Азербайджаном своей команды со счетом 1:0.

    Вначале что-то получалось, потом сил стало меньше, игра упразднилась. С другой стороны, соперник пытался прессинговать. Мы пытались воспользоваться этим. Иногда получалось, иногда нет".

    Криошенко отметил то, что в Беларуси чемпионат еще не начался:

    "Футболисты сборной Азербайджана в новом году уже сыграли 6 туров. С этой точки зрения, соперник был сильнее нас".

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