Главный тренер сборной Азербайджана верит в победу своих подопечных в матче с Эстонией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш верит, что его подопечные преподнесут ему подарок на день рождения в виде победы в предстоящем матче Лиги наций против Эстонии.

Как сообщает Report, об этом 69-летний специалист заявил на пресс-конференции накануне игры.

"Сегодня мой день рождения. Верю, что завтра победа наших футболистов станет для меня лучшим подарком, - отметил тренер.

Сантуш сказал, что ему нравится работать в Азербайджане, где люди проявляют большой интерес к футболу.

Встреча Эстония - Азербайджан состоится 11 октября на стадионе "Лиллекюла" в Таллине. Начало игры - в 20:00 по бакинскому времени.

Фернанду Сантуш возглавляет сборную Азербайджана с лета этого года. Предыдущим местом его работы был турецкий "Бешикташ".