О нас

Главный тренер сборной Азербайджана верит в победу своих подопечных в матче с Эстонией

Главный тренер сборной Азербайджана верит в победу своих подопечных в матче с Эстонией
Футбол
10 октября 2024 г. 19:03
Главный тренер сборной Азербайджана верит в победу своих подопечных в матче с Эстонией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш верит, что его подопечные преподнесут ему подарок на день рождения в виде победы в предстоящем матче Лиги наций против Эстонии.

Как сообщает Report, об этом 69-летний специалист заявил на пресс-конференции накануне игры.

"Сегодня мой день рождения. Верю, что завтра победа наших футболистов станет для меня лучшим подарком, - отметил тренер.

Сантуш сказал, что ему нравится работать в Азербайджане, где люди проявляют большой интерес к футболу.

Встреча Эстония - Азербайджан состоится 11 октября на стадионе "Лиллекюла" в Таллине. Начало игры - в 20:00 по бакинскому времени.

Фернанду Сантуш возглавляет сборную Азербайджана с лета этого года. Предыдущим местом его работы был турецкий "Бешикташ".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fernandu Santuş: "İnanıram ki, sabahkı matçda futbolçularımın qələbəsi mənə ad günü hədiyyəsi olacaq"

Другие новости из категории

Грузинский нападающий признан лучшим игроком Серии А в сентябре
Грузинский нападающий признан лучшим игроком Серии А в сентябре
10 октября 2024 г. 18:36
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 проведет полуфинальный матч
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 проведет полуфинальный матч
10 октября 2024 г. 09:21
Криштиану Роналду начал переговоры по новому контракту с Аль-Насром
Криштиану Роналду начал переговоры по новому контракту с "Аль-Насром"
10 октября 2024 г. 02:51
Футболист сборной Греции Болдок умер в возрасте 31 года
Футболист сборной Греции Болдок умер в возрасте 31 года
10 октября 2024 г. 02:19
Сборная Азербайджана U-23 вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу
Сборная Азербайджана U-23 вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу
9 октября 2024 г. 22:14
Сборная Азербайджана по пляжному футболу завершила выступление на чемпионате мира
Сборная Азербайджана по пляжному футболу завершила выступление на чемпионате мира
9 октября 2024 г. 20:19
Новым главным тренером клуба Ханкенди станет турецкий специалист
Новым главным тренером клуба "Ханкенди" станет турецкий специалист
9 октября 2024 г. 16:47
Юрген Клопп получил новую должность
Юрген Клопп получил новую должность
9 октября 2024 г. 14:15
Агуэро подал в суд на Барселону из-за невыплаты ему €3 млн
Агуэро подал в суд на "Барселону" из-за невыплаты ему €3 млн
8 октября 2024 г. 22:31
Сборная Азербайджана одержала победу на чемпионате мира  
Сборная Азербайджана одержала победу на чемпионате мира  
8 октября 2024 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi