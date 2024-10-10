Главный тренер сборной Азербайджана верит в победу своих подопечных в матче с Эстонией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш верит, что его подопечные преподнесут ему подарок на день рождения в виде победы в предстоящем матче Лиги наций против Эстонии.
Как сообщает Report, об этом 69-летний специалист заявил на пресс-конференции накануне игры.
"Сегодня мой день рождения. Верю, что завтра победа наших футболистов станет для меня лучшим подарком, - отметил тренер.
Сантуш сказал, что ему нравится работать в Азербайджане, где люди проявляют большой интерес к футболу.
Встреча Эстония - Азербайджан состоится 11 октября на стадионе "Лиллекюла" в Таллине. Начало игры - в 20:00 по бакинскому времени.
Фернанду Сантуш возглавляет сборную Азербайджана с лета этого года. Предыдущим местом его работы был турецкий "Бешикташ".