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Главный тренер сборной Азербайджана: У нас есть все шансы выйти в финал

Главный тренер сборной Азербайджана: У нас есть все шансы выйти в финал "Команда в хорошей форме. Мы серьезно готовились к играм".
Футбол
30 мая 2022 г. 13:30
Главный тренер сборной Азербайджана: У нас есть все шансы выйти в финал

"Команда в хорошей форме. Мы серьезно готовились к играм".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев журналистам перед предстоящим в словацком городе Кошице чемпионатом Европы.

"Соперники сильны, но и мы не слабые, будем бороться до конца. У нас высокие амбиции", - сказал специалист.

Он высоко оценил потенциал команды: "Наш коллектив может попасть в первую пятерку в Европе. Мы будем бороться в очень сильной группе. Если сможем пройти групповой этап с хорошими результатами, у нас есть все шансы выйти в финал".

Гулиев сказал, что 2 июня они проведут товарищеский матч со сборной Словакии: "Мы покажем, что можем играть на высоком уровне".

Финальный этап Евро-2022 пройдет с 4 по 11 июня. Сборная Азербайджана выступит в группе B вместе с командами Испании, Румынии и Албании. Свой первый матч команда проведет 4 июня против 6-кратного чемпиона - Румынии. Команда отправится в Кошице 2 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Finala çıxmaq şansımız yüksəkdir"

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