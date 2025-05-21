Главный тренер сборной Азербайджана: Соперники готовятся к нам с большей ответственностью

Соперники готовятся к матчам против Азербайджана с особой ответственностью, поскольку мы являемся хозяевами турнира.
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Специалист прокомментировал дебютную встречу Азербайджана на турнире:
"Я знал, что первый матч будет трудным. Поскольку мы принимающая сторона, соперники готовятся к нам с особой ответственностью. Хотим успешно выступить в следующих играх и завершить групповой этап на первом месте. Когда сборная стала чемпионом Европы, мы тоже проиграли первый матч — сборной Румынии. Не сказал бы, что сегодня сыграли плохо. Просто нам не повезло. У нас было много моментов, чтобы забить. К сожалению, не смогли реализовать ни один".
Отметим, чемпионат мира по мини-футболу в Баку завершится 1 июня.