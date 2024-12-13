Главный тренер сборной Азербайджана примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш примет участие в церемонии жеребьевки отборочного турнира европейской квалификации на Чемпионат мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), который пройдет сегодня в швейцарском Цюрихе.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии также ожидается участие советника исполнительного вице-президента национальной ассоциации Орхана Ахмедова и директора сборной Ильгара Гурбанова.
Церемония жеребьевки стартует в 15:00 по бакинскому времени.