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    ​Главный тренер сборной Азербайджана получила назначение от УЕФА

    Патриция Гонсалес будет исполнять функцию технического наблюдателя УЕФА

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу до 21 года Патриция Гонсалес получила назначение от УЕФА. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Патриция Гонсалес будет исполнять функцию технического наблюдателя на турнире развития УЕФА.

    Соревнование женских команд по футболу до 16 лет состоится в мае 2016 года в Португалии.

    В турнире примут участие сборные Португалии, Испании, Бельгии и Турции. 

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