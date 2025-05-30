Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: Выход в финал — потрясающее чувство

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал выход своих подопечных в финал чемпионата мира, проходящего в Баку.

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал выход своих подопечных в финал чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как передает Report , специалист отметил, что победа в полуфинале над Черногорией досталась нелегко.

"Поздравляю азербайджанский народ с победой. Мы одержали великолепную победу. Выход в финал - потрясающее чувство. Сердечно благодарю всех, кто внес свой вклад. Болельщики, собравшиеся на арене, очень помогли нам в этом деле. До воскресенья мы будем наслаждаться радостью выхода в финал", - сказал Э.Гулиев.

Отметим, что сборная Азербайджана вышла в финал, одолев Черногорию в полуфинале со счетом 2:1.