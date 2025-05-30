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Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: Выход в финал — потрясающее чувство

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: Выход в финал — потрясающее чувство Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал выход своих подопечных в финал чемпионата мира, проходящего в Баку.
Футбол
30 мая 2025 г. 21:36
Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: Выход в финал — потрясающее чувство

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал выход своих подопечных в финал чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как передает Report, специалист отметил, что победа в полуфинале над Черногорией досталась нелегко.

"Поздравляю азербайджанский народ с победой. Мы одержали великолепную победу. Выход в финал - потрясающее чувство. Сердечно благодарю всех, кто внес свой вклад. Болельщики, собравшиеся на арене, очень помогли нам в этом деле. До воскресенья мы будем наслаждаться радостью выхода в финал", - сказал Э.Гулиев.

Отметим, что сборная Азербайджана вышла в финал, одолев Черногорию в полуфинале со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol millisinin baş məşqçisi: "Finala yüksəlmək möhtəşəm duyğudur"

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