Главный тренер сборной Азербайджана по футболу оценил итоги жеребьевки Евро-2024

"Разумеется, было бы неправдой сказать, что мы желали именно такого итога жеребьевки. Нам попалась непростая группа".
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Итальянский эксперт заявил, что очевидным фаворитом группы является сборная Бельгии.
"В то же время нельзя не упомянуть и две другие команды - Швецию и Австрию. С такими сильными соперниками нам нужно приложить максимум усилий", - добавил он.
Напомним, что по итогам прошедшей в Германии жеребьевки отборочного этапа Евро-2024 сборная Азербайджана будет выступать в группе F вместе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией.