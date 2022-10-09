Главный тренер сборной Азербайджана по футболу оценил итоги жеребьевки Евро-2024

Конечно, было бы неправдой сказать, что мы хотели, чтобы жеребьевка закончилась именно так. Это непростая группа.

"Разумеется, было бы неправдой сказать, что мы желали именно такого итога жеребьевки. Нам попалась непростая группа".

Как сообщает Report , об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи, оценивая жеребьевку отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Итальянский эксперт заявил, что очевидным фаворитом группы является сборная Бельгии.

"В то же время нельзя не упомянуть и две другие команды - Швецию и Австрию. С такими сильными соперниками нам нужно приложить максимум усилий", - добавил он.

Напомним, что по итогам прошедшей в Германии жеребьевки отборочного этапа Евро-2024 сборная Азербайджана будет выступать в группе F вместе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией.