Главный тренер сборной Азербайджана по футболу хочет перейти в сборную Польши

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт Sport.pl.

В новости отмечается, что итальянский специалист сам предложил свою кандидатуру Футбольной ассоциации Польши.

В польской ассоциации заявили, что не намерены продлевать контракт с нынешним главным тренером национальной сборной Чеславом Михневичем, который истекает в этом году.

В свою очередь, Де Бьязи намерен уже сегодня занять пост главного тренера сборной Польши, несмотря на то, что срок его контракта с АФФА завершается в ноябре 2023 года.