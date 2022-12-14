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Главный тренер сборной Азербайджана по футболу хочет перейти в сборную Польши

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу хочет перейти в сборную Польши Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.
Футбол
14 декабря 2022 г. 10:03
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу хочет перейти в сборную Польши

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт Sport.pl.

В новости отмечается, что итальянский специалист сам предложил свою кандидатуру Футбольной ассоциации Польши.

В польской ассоциации заявили, что не намерены продлевать контракт с нынешним главным тренером национальной сборной Чеславом Михневичем, который истекает в этом году.

В свою очередь, Де Бьязи намерен уже сегодня занять пост главного тренера сборной Польши, несмотря на то, что срок его контракта с АФФА завершается в ноябре 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi Polşa millisinin baş məşqçisi olmaq istəyir

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