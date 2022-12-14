Главный тренер сборной Азербайджана по футболу хочет перейти в сборную Польши

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.
Об этом Report передает со ссылкой на сайт Sport.pl.
В новости отмечается, что итальянский специалист сам предложил свою кандидатуру Футбольной ассоциации Польши.
В польской ассоциации заявили, что не намерены продлевать контракт с нынешним главным тренером национальной сборной Чеславом Михневичем, который истекает в этом году.
В свою очередь, Де Бьязи намерен уже сегодня занять пост главного тренера сборной Польши, несмотря на то, что срок его контракта с АФФА завершается в ноябре 2023 года.