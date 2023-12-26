Главный тренер сборной Азербайджана назвал причину ухода из турецкого клуба

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров прокомментировал свой уход с поста главного тренера турецкого женского футбольного клуба "Фомгет".

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров прокомментировал свой уход с поста главного тренера турецкого женского футбольного клуба "Фомгет".

В заявлении Report Аскеров сказал, что причиной его ухода из турецкого клуба стало поражение команды в последних матчах.

Аскеров отметил, что покинул клуб добровольно: "Они не хотели меня отпускать. Но мое решение было твердым. Мы старались стать чемпионами и в этом году, но не получилось. У меня близкие и дружеские отношения с руководством клуба. Я принял это решение, чтобы сохранить дружбу. Результаты последних туров меня не удовлетворили, и поэтому я завершил работу в клубе".

Отметим, что подопечные Сиясата Аскерова в прошлом сезоне выиграли чемпионат Турции.