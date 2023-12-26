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Главный тренер сборной Азербайджана назвал причину ухода из турецкого клуба

Главный тренер сборной Азербайджана назвал причину ухода из турецкого клуба Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров прокомментировал свой уход с поста главного тренера турецкого женского футбольного клуба "Фомгет".
Футбол
26 декабря 2023 г. 11:35
Главный тренер сборной Азербайджана назвал причину ухода из турецкого клуба

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров прокомментировал свой уход с поста главного тренера турецкого женского футбольного клуба "Фомгет".

В заявлении Report Аскеров сказал, что причиной его ухода из турецкого клуба стало поражение команды в последних матчах.

Аскеров отметил, что покинул клуб добровольно: "Они не хотели меня отпускать. Но мое решение было твердым. Мы старались стать чемпионами и в этом году, но не получилось. У меня близкие и дружеские отношения с руководством клуба. Я принял это решение, чтобы сохранить дружбу. Результаты последних туров меня не удовлетворили, и поэтому я завершил работу в клубе".

Отметим, что подопечные Сиясата Аскерова в прошлом сезоне выиграли чемпионат Турции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Türkiyə klubundan ayrılmasının səbəbini açıqlayıb

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