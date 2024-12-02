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Главный тренер сборной Азербайджана: Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария

Главный тренер сборной Азербайджана: Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария Тренер подчеркнул, что команда не справилась в матче против Швейцарии, который закончился поражением со счётом 0:8:
Футбол
2 декабря 2024 г. 17:36
Главный тренер сборной Азербайджана: Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария

Главный тренер женской сборной Азербайджана до 19 лет Габиб Агаев рассказал о причинах неудачного выступления команды в отборе на Чемпионат Европы.

Агаев в интервью Report оценил выступление футболисток в отборочном этапе.

“В первом матче соперник был очень силен. Мы знали, что Швейцария будет бороться за первое место в группе. На сегодня нам сложно играть против таких команд. Мы сделали все, что могли. В первом тайме проигрывали 0:2, а во втором у нас просто не хватило сил. Во втором матче мы встретились с Эстонией. Они слабее Швейцарии, но сильнее нас. В первом матче они обыграли Кипр со счетом 3:0. В третьей игре (против Кипра) нам было нечего терять. Я сказал девочкам просто выйти и играть. Несмотря на наши попытки играть в открытый футбол, мы проиграли”.

Габиб Агаев связал слабую игру команды с ограниченным выбором игроков и тем фактом, что национальный чемпионат еще не начался:

“Пока наши возможности ограничены. Одна из проблем заключается в том, что я испытываю трудности с отбором игроков. Другая причина - национальный чемпионат еще не начался. В других странах уже завершился первый круг, а у нас он даже не стартовал. Девочки были совсем не готовы. В таких условиях играть на турнирах такого уровня очень сложно”.

Отметим, что сборная Азербайджана в группе V Лиги B на отборочном этапе чемпионата Европы до 19 лет уступила сборной Швейцарии (0:8), Эстонии (0:3) и Кипру (0:3).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “İsveçrə kimi komandalara qarşı oynamağa çətinlik çəkirik”

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