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Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны одержать безоговорочную победу на ЧМ по мини-футболу

Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны одержать безоговорочную победу на ЧМ по мини-футболу Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Баку.
Футбол
27 мая 2025 г. 23:03
Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны одержать безоговорочную победу на ЧМ по мини-футболу

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, специалист выразил благодарность тем, кто поддерживал команду во время матчей.

Он подчеркнул, что футболисты национальной команды в матче с Румынией показали хорошую игру:

"Этот матч можно было назвать ранним финалом. Румынская команда действительно очень сильная. Мы ранее одержали победу над ними на чемпионате Европы. Нам действительно было нелегко. Предстоящие встречи также будут сложными. Если мы хотим стать чемпионами мира, мы должны выиграть все матчи. Мы немного насладимся вкусом победы и начнем готовиться к встрече с Англией".

Отметим, что сборная Азербайджана вышла в следующий этап, обыграв Румынию в серии пенальти после окончания основного времени матча со счетом 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Dünya çempionu olmaq istəyiriksə, bütün görüşləri qalib başa vurmalıyıq"

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