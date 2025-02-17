Главный тренер сборной Азербайджана: Доволен игрой и результатом в матче с Ираном

16:06

Главный тренер сборной Азербайджана U-17 Ильхам Ядуллаев поблагодарил игроков за победу над иранскими сверстниками.

Как сообщает Report, об этом он сказал в заявлении пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), комментируя матчи со сборными России и Ирана на Кубке развития в столице Беларуси Минске.

Он отметил, что вчера, в первой игре турнира, азербайджанская сборная проиграла сильной команде России, однако смогла восстановить силы для сегодняшней игры:

"Сложно играть каждый день. Полностью восстановиться невозможно. Мы строим новый состав, смотрим на игроков. В матче с Ираном команда смогла показать все что хотела, что отразилось на результате. Хочу поблагодарить игроков за то, что они подарили нам радость победы".

Отметим, что в первом матче в рамках турнира азербайджанская сборная U-17 уступила сборной России со счетом 0:3, а сегодня - обыграла иранскую команду со счетом 1:0. Заключительный матч в группе команда проведет против Казахстана 19 февраля в 14:20 по бакинскому времени.