Главный тренер сборной Австралии по футболу подал в отставку

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу подал в отставку со своего поста.

Как передает Report, об этом 52-летний специалист сообщил во время пресс-конференции в Сиднее.

Постекоглу возглавил национальную команду в октябре 2013 года.

В отборочном турнире чемпионата мира - 2018 австралийская сборная заняла третье место в своей группе, пропустив вперед команды Саудовской Аравии и Японии. В стыковых матчах австралийцы победили сборную Гондураса (0:0, 3:1) и в пятый раз в истории получили право выступить в финальной части чемпионата мира. Сборная Австралии четыре раза играла на чемпионатах мира. В 1974, 2010 и 2014 годах австралийцы не смогли выйти из группы, в 2006 году они дошли до стадии 1/8 финала.