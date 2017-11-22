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    Главный тренер сборной Австралии по футболу подал в отставку

    Австралийцы квалифицировались на чемпионат мира 2018 года, в стыковых матчах обыграв команду Гондураса

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу подал в отставку со своего поста.

    Как передает Report, об этом 52-летний специалист сообщил во время пресс-конференции в Сиднее.

    Постекоглу возглавил национальную команду в октябре 2013 года.

    В отборочном турнире чемпионата мира - 2018 австралийская сборная заняла третье место в своей группе, пропустив вперед команды Саудовской Аравии и Японии. В стыковых матчах австралийцы победили сборную Гондураса (0:0, 3:1) и в пятый раз в истории получили право выступить в финальной части чемпионата мира. Сборная Австралии четыре раза играла на чемпионатах мира. В 1974, 2010 и 2014 годах австралийцы не смогли выйти из группы, в 2006 году они дошли до стадии 1/8 финала.

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