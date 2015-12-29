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    Главный тренер сборной Анголы уволен за неявку на работу

    Однако сам Филемон заявил, что истинная причина увольнения отличается от официальной версии

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Уволен главный тренер футбольной сборной Анголы Ромеу Филемон. Как сообщает Report, причиной увольнения 49-летнего специалиста стала неявка на работу после рождественских праздников. 

    Однако Филемон утверждает, что был в отеле, где находилась команда. Он пообещал собрать в ближайшие дни пресс-конференцию, на которой расскажет о настоящих причинах своего увольнения. Кроме того, тренер сообщил, что Федерация футбола Анголы не платила ему зарплату на протяжении 8 месяцев.

    Отметим, что Ромеу Филемон назначен на пост главного тренера сборной Анголы с августа 2014 года. Под его руководством сборная Анголы не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу-2018, проиграв во втором раунде квалификации сборной ЮАР. 

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