Главный тренер сборной Анголы уволен за неявку на работу

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Уволен главный тренер футбольной сборной Анголы Ромеу Филемон. Как сообщает Report, причиной увольнения 49-летнего специалиста стала неявка на работу после рождественских праздников.

Однако Филемон утверждает, что был в отеле, где находилась команда. Он пообещал собрать в ближайшие дни пресс-конференцию, на которой расскажет о настоящих причинах своего увольнения. Кроме того, тренер сообщил, что Федерация футбола Анголы не платила ему зарплату на протяжении 8 месяцев.

Отметим, что Ромеу Филемон назначен на пост главного тренера сборной Анголы с августа 2014 года. Под его руководством сборная Анголы не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу-2018, проиграв во втором раунде квалификации сборной ЮАР.