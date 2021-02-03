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Главный тренер: Сборная Азербайджана – хорошая, подкованная команда

Главный тренер: Сборная Азербайджана – хорошая, подкованная команда Азербайджанские футзалисты прекрасно знают свой потенциал
Футбол
3 февраля 2021 г. 11:14
Главный тренер: Сборная Азербайджана – хорошая, подкованная команда
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"Поражение никому не доставляет удовольствие, поэтому важно сохранить концентрацию и не поддаваться темпу противника".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Греции по футзалу Яннис Зиавас, комментируя поражение в игре со сборной Азербайджана со счетом 0:3 в Афинах в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Специалист отметил, что азербайджанские футзалисты прекрасно знают свой потенциал: "Соперник - хорошая, качественная команда, умеющая поддерживать высокий темп. Я доволен усилиями своих подопечных. Нам нужно набраться опыта. Набрав очки, мы укрепим веру в себя".

Сборная Азербайджана, набравшая 6 очков благодаря второй победе подряд, единолично возглавляет третью группу. Ранее наши футзалисты обыграли словаков со счетом 4:1.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanlı baş məşqçi: "Azərbaycan millisi keyfiyyətli komandadır"

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