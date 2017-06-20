Главный тренер "Самтредиа": Мы постараемся воспользоваться слабыми сторонами "Карабаха"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Мы попали с сильными из потенциальных соперников. Все они были командами высокого уровня. Но я полагаю, что "Зальцбург" - нежелательный противник. У "Карабаха" большой опыт. Игра будет тяжелой".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер грузинской команды "Самтредиа" Георгий Цецадзе, оценивая для сайта worldsport.ge жеребьевку второго классификационного этапа Лиги чемпионов.

Грузинский эксперт отметил, что они постараются воспользоваться слабыми сторонами "Карабаха". Он подчеркнул, что "Самтредиа" изменился по сравнению с прошлым сезоном: "У каждой команды есть слабые стороны, "Карабах" - не исключение. Мы постараемся воспользоваться слабыми сторонами соперника. В прошлом сезоне мы получили опыт игры с азербайджанским клубом. Но это уже не тот "Самтредиа", многие футболисты сменились. Новые игроки подстраиваются под наш стиль и философию. С точки зрения команды есть большой шанс получить пропуск на следующий этап".

Отметим, что встреча "Карабах" - "Самтредиа" состоится 11-12 июля в Баку, а ответная – через неделю в Грузии. Чемпион Грузии в прошлом году был соперником "Габалы" в первом классификационном этапе Евролиге и по итогам двух игр приостановил игру (5:1, 1:2).