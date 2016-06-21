Главный тренер "Самтредиа": "Габала" - команда среднего уровня

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Я мало осведомлен о команде "Габала". Несмотря на это, знаю, что в прошлом сезоне она вышла в групповой этап Лиги Европы и стала бронзовым призером чемпионата Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом, оценивая шансы, заявил главный тренер грузинского клуба "Самтредиа" Гия Цецадзе. Отметим, что данная команда будет соперником "Габалы" в классификационном раунде Лиги Европы.

В интервью местным СМИ главный тренер отметил о равных шансах на встрече с представителем Азербайджана: "Думаю, что "Габала" - соперник среднего уровня. Он не очень силен, но и не слаб. Если честно, мы не ставим целью попасть в групповой этап. Шансы 50/50. Однако, по логике, одна из сторон должна быть превыше другой и победить. Естественно, мы будем бороться, чтобы иметь как можно больше болельщиков в Лиге Европы и продолжить путь".

Отметим, что в Баку матч между "Габалой" и "Самтредиа" состоится 30 июня, а ответная встреча запланирована через неделю на стадионе Давида Абашидзе в городе Зестафони.