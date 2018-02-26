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    Главный тренер "Сабаиля": До игры с "Габалой" я двумя руками был за одно очко

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер "Сабаиля" Самир Алиев прокомментировал победу над "Габалой" со счетом 2:1 во время матча на домашнем поле в XVII туре Премьер-лиги Азербайджана. 

    Молодой специалист в заявлении Report отметил, что победа стала для него сюрпризом.

    Он сказал, что они вышли на матч за одним очком и были рады победе: "Мы и ранее играли агрессивно, напористо, с прессингом. В матчах с "Карабахом" и "Габалой" это получилось лучше. Постараемся сохранить этот темп. Честно говоря, победа над "Габалой" стала для меня неожиданностью. Побеждать – прекрасное чувство, но мы больше думали о том, чтобы заработать одно очко. До игры я был бы двумя руками за одно очко. Сегодня неверно ставить на одни весы "Габалу" и "Сабаиль". Они во всех смыслах опережают нас".

    Главный тренер сказал, что впереди их ждут тяжелые игры, отметил важность выездных игр с "Кяпязом" и "Зиря".

    Отметим, что "Сабаиль" сейчас с 17 очками на 6 месте.

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