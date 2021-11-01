Главный тренер "Сабаила" получил красную карточку

Главный тренер бакинского футбольного клуба "Сабаил" Афтандил Гаджиев получил красную карточку после матча IX тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой они проиграли "Сумгайыту" со счетом 0:2.

Главный тренер бакинского футбольного клуба "Сабаил" Афтандил Гаджиев получил красную карточку после матча IX тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой они проиграли "Сумгайыту" со счетом 0:2.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, 40-летний специалист был наказан за использование неэтичных выражений.

А.Гаджиев не сможет занять место в технической зоне в домашнем матче с "Габалой" в рамках X тура.

Возможно, тренер получит более суровое наказание после заседания Дисциплинарного комитета АФФА.