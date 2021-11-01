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Главный тренер "Сабаила" получил красную карточку

Главный тренер "Сабаила" получил красную карточку Главный тренер бакинского футбольного клуба "Сабаил" Афтандил Гаджиев получил красную карточку после матча IX тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой они проиграли "Сумгайыту" со счетом 0:2.
Футбол
1 ноября 2021 г. 14:09
Главный тренер Сабаила получил красную карточку

Главный тренер бакинского футбольного клуба "Сабаил" Афтандил Гаджиев получил красную карточку после матча IX тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой они проиграли "Сумгайыту" со счетом 0:2.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, 40-летний специалист был наказан за использование неэтичных выражений.

А.Гаджиев не сможет занять место в технической зоне в домашнем матче с "Габалой" в рамках X тура.

Возможно, тренер получит более суровое наказание после заседания Дисциплинарного комитета АФФА.

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Версия на азербайджанском языке "Səbail"in baş məşqçisi oyundan sonra qeyri-etik ifadəyə görə qırmızı vərəqə alıb

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