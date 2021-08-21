Главный тренер "Сабаха" прокомментировал поражение в матче с "Сумгайытом"

Главный тренер "Сабаха" Рамин Гулиев на пресс-конференции в субботу прокомментировал поражение в матче с "Сумгайытом" со счетом 0:2.

Главный тренер "Сабаха" Рамин Гулиев на пресс-конференции в субботу прокомментировал поражение в матче с "Сумгайытом" со счетом 0:2.

Как сообщает Report , матч состоялся в рамках II тура Премьер-лиги Азербайджана.

По словам Р.Гулиева, в составе клуба есть новые игроки, а у соперника уже была сформировавшаяся команда.

"Вдобавок, по различным причинам 5 наших футболистов сегодня не играли. Однако это не причины для поражения. Нам просто нужно больше времени", - сказал он.

40-летний тренер затронул и позиции игроков во время матча - между нападающими и полузащитниками "Сабаха" было слишком большое расстояние: "Нас к этому вынудил противник. "Сумгайыт" играл компактно. Не сказал бы, что все решилось после первого гола, но после второго наше положение осложнилось".