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Главный тренер "Сабаха" пожаловался на жаркую погоду

Главный тренер "Сабаха" пожаловался на жаркую погоду Мы неплохо начали игру. Но выйдя вперед в счете, команда немного расслабилась. Это привело к пенальти и голу
Футбол
14 мая 2021 г. 23:41
Главный тренер Сабаха пожаловался на жаркую погоду
Рамин Гулиев

"Мы неплохо начали игру. Но выйдя вперед в счете, команда немного расслабилась. Это привело к пенальти и голу".

Как передает Report, об этом главный тренер "Сабаха" Рамин Гулиев заявил на пресс-конференции после выездной ничьей с "Габалой" со счетом 2:2 в XXVII туре Азербайджанской премьер-лиги.

По словам 40-летнего специалиста, его команда не успела оправиться после первого пропущенного гола, как пропустила второй: "В конце матча у нас было 2 реальных голевых шанса. Очень жаль, что мы сыграли вничью, ведя в счете. Жаркая погода также мешала футболистам играть".

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