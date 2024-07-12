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Главный тренер "Сабаха": Не знаю, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является для нас преимуществом

Главный тренер "Сабаха": Не знаю, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является для нас преимуществом Неизвестно, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является преимуществом для бакинского "Сабаха".
Футбол
12 июля 2024 г. 15:32
Главный тренер Сабаха: Не знаю, насколько игра в Венгрии против Маккаби является для нас преимуществом

Неизвестно, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является преимуществом для бакинского "Сабаха".

Об этом в интервью Report сказал главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич, команде которого предстоит встретиться с клубом "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он отметил, что "Маккаби" является очень серьезным клубом, который уже некоторое время тренируется за границей.

50-летний хорватский специалист добавил, что учебно-тренировочный сбор его команды в Словении проходит по плану, и он доволен результатами команды.

Матч "Маккаби" – "Сабах" состоится 25 июля в 21:15 в городе Кишварда (Венгрия). Ответный матч состоится 1 августа в 20:00 на стадионе Bank Respublika Arena.

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Версия на азербайджанском языке "Sabah"ın baş məşqçisi: “Makkabi”yə qarşı Macarıstanda oynamağın bizim üçün nə dərəcədə üstünlük olduğunu bilmirəm

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