Главный тренер "Сабаха": Не знаю, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является для нас преимуществом

Неизвестно, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является преимуществом для бакинского "Сабаха".

Неизвестно, насколько игра в Венгрии против "Маккаби" является преимуществом для бакинского "Сабаха".

Об этом в интервью Report сказал главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич, команде которого предстоит встретиться с клубом "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он отметил, что "Маккаби" является очень серьезным клубом, который уже некоторое время тренируется за границей.

50-летний хорватский специалист добавил, что учебно-тренировочный сбор его команды в Словении проходит по плану, и он доволен результатами команды.

Матч "Маккаби" – "Сабах" состоится 25 июля в 21:15 в городе Кишварда (Венгрия). Ответный матч состоится 1 августа в 20:00 на стадионе Bank Respublika Arena.