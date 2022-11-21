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Главный тренер "Сабаха" хотел бы увидеть матч Азербайджан - Россия

Главный тренер "Сабаха" хотел бы увидеть матч Азербайджан - Россия Главный тренер азербайджанского клуба "Сабах" Мурад Мусаев хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Азербайджана
Футбол
21 ноября 2022 г. 10:54
Главный тренер Сабаха хотел бы увидеть матч Азербайджан - Россия

Главный тренер азербайджанского клуба "Сабах" Мурад Мусаев хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБ Спорт", по мнению российского специалиста, это была бы интересная игра.

"Но я, к сожалению, я никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес", - добавил тренер.

Мусаев также отметил, что у сборной России ситуация очень сложная: "Команда не может проводить официальные матчи, не играет в турнирах. Есть возможность играть товарищеские встречи, и правильно, что наша команда этим пользуется. Это важно. Какая ни была бы ситуация, надеюсь, что скоро все разрешится".

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Версия на азербайджанском языке "Sabah"ın baş məşqçisi Azərbaycan və Rusiya millilərinin üz-üzə gəlməsini istəyir

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