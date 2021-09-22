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Главный тренер российского клуба подал в суд на Facebook

Главный тренер российского клуба подал в суд на Facebook Главный тренер российского клуба "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на компанию Facebook.
Футбол
22 сентября 2021 г. 17:09
Главный тренер российского клуба подал в суд на Facebook

Главный тренер российского клуба "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на компанию Facebook.

Как передает Report, 46-летний специалист сообщил об этом изданию "Октагон".

Он обратился в суд из-за блокирования своей фамилии в социальной сети.

"Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - сказал главный тренер.

Хохлов уже обратился с заявлением в Солнцевский районный суд. В иске содержится требование запретить американской компании "совершать в отношении Хохлова определенные действия". Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı baş məşqçi feysbuku məhkəməyə verib

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