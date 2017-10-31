Главный тренер российского клуба "Ахмат" подал в отставку

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер выступающего в Премьер-лиге России клуба "Ахмат" Олег Кононов подал в отставку.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в сети Instagram сообщил президент грозненской команды Магомед Даудов.

"Ахмат" в понедельник сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" в матче 15-го тура Премьер-лиги - 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное время.

По словам М. Даудова, после матча 15-го тура с "Анжи" главный тренер футбольного клуба подал в отставку. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами. Кроме того, президент "Ахмата" сообщил, что исполнять обязанности главного тренера команды будет Михаил Галактионов.

Отметим, что О. Кононов возглавил "Ахмат" в мае нынешнего года. После 15 туров грозненская команда с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги.