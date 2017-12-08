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    Главный тренер "Ромы" рассказал об Афране Исмайлове

    Перед началом встречи я поручил Алессандро Флоренци и Александру Коралову наблюдать за Исмайловым

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "В домашнем матче "Карабах" внес изменения в стартовый состав. В него был включен Афран Исмайлов, о стиле игры которого мы не знали".

    Как сообщает Report, об этом главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо сказал, говоря о матче последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Он отметил, что до матча с "Карабахом", где они одержали победу со счетом 1:0, поручил Алессандро Флоренци и Александару Коларову наблюдать за Исмайловым: "Игру Афрана в течение нескольких минут я показал Флоренци и Коларову. С составом соперника знакомишься чуть позже, но это важно. Мы должны знать, в каком составе соперник будет играть против нас".

    Отметим, что Афран Исмайлов в гостевом матче с "Ромой" провёл на поле 76 минут. Он впервые выступил в стартовом составе в групповом раунде Лиги Чемпионов.

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