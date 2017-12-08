Главный тренер "Ромы" рассказал об Афране Исмайлове

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "В домашнем матче "Карабах" внес изменения в стартовый состав. В него был включен Афран Исмайлов, о стиле игры которого мы не знали".

Как сообщает Report, об этом главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо сказал, говоря о матче последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Он отметил, что до матча с "Карабахом", где они одержали победу со счетом 1:0, поручил Алессандро Флоренци и Александару Коларову наблюдать за Исмайловым: "Игру Афрана в течение нескольких минут я показал Флоренци и Коларову. С составом соперника знакомишься чуть позже, но это важно. Мы должны знать, в каком составе соперник будет играть против нас".

Отметим, что Афран Исмайлов в гостевом матче с "Ромой" провёл на поле 76 минут. Он впервые выступил в стартовом составе в групповом раунде Лиги Чемпионов.