Главный тренер "Ромы": "Карабах" усложнил всем жизнь

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Карабах” усложнил всем жизнь. Я и раньше говорил об этом. В Европе нет слабой команды".

Как сообщает Report со ссылкой на Il Romanista, об этом сказал главный тренер итальянского представителя "Рома" Эусебио Ди Франческо, комментируя ситуацию в группе С Лиги чемпионов.

31 октября в рамках IV тура “Рома” на домашнем поле обыграла английский “Челси” со счетом 3:0, “Карабах” же сыграл вничью 1:1 с испанским “Атлетико”.

По мнению 48-летнего итальянского специалиста, на международных матчах все коллективы играют на победу и стараются получить результат: "Мы и раньше верили и сейчас верим, что получим пропуск в 1/8 финала. Мы близки к этому, но говорить пока рано. Это большая победа, но не только моя, общая".

Отметим, что после 4 туров итальянский представитель "Рома" с 8 очками лидирует в группе С. У английского “Челси” 7 очков, “Атлетико” - 3, “Карабаха” - 2. Занявшие первые два места коллективы выйдут в 1/8 финала. Обладатель третьего места продолжит борьбу в Евролиге.