Главный тренер "Ромы": "Карабах" сильная команда

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Не сказал бы, что мы тут отдохнули. В отличие от первого тайма мы пережили сложные моменты. У соперника были даже шансы забить гол. Мы говорили, что "Карабах" сильная команда. Сегодня мы в этом убедились".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после победы в рамках второго тура группового раунда Лиги Чемпионов над "Карабахом" со счетом 2:1.

48-летний специалист согласился, что в некоторых эпизодах темп игры не был поступательным.

"После гола соперника нам было тяжело. Но вместе с этим мы продолжали свое развитие. В результате наших стараний мы увозим домой 3 очка".

Главный тренер пояснил также причину того, почему он был нервным во втором тайме.

"Длинные передачи очень важны. Очень важно с обоих флангов бегать вперед и назад. Я против длинных передач. Но иногда и они нужны".

Ди Франческо не связал отсутствие игры команды в первых двух мячах с уверенностью в себе.

"После первых двух мячей у нас было 5-6 возможностей. Но в этот момент "Карабах" преподнес нам тяжелые мгновения. В результате, мы не смогли сыграть лучше".

Наставник итальянской команды на вопрос "Кого бы вы выделили в составе Карабаха?" ответил таким образом.

"Все игроки оставили хорошее впечатление. Я раньше еще говорил, что линия атаки "Карабаха" сильна. Особенно отметил бы игроков с номерами 11, 10 и 9 (Махир Мадатов, Педро Энрике и Дино Ндлову)".