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Главный тренер "Реала" Анчелотти предстанет перед судом

Главный тренер "Реала" Анчелотти предстанет перед судом Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму около €400 тыс.
Футбол
12 июля 2023 г. 06:14
Главный тренер Реала Анчелотти предстанет перед судом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму около €400 тыс.

Как передает Report со ссылкой на El Mundo, суд уже завершает расследование в отношении тренера "Реала". Он скрывал часть своих доходов во время своего первого пребывания во главе "сливочных".

Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года. За это время он успел привести команду в победе в чемпионате Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Он ранее работал в клубе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне "Реал" стал лишь вторым в чемпионате Испании. Отставание мадридцев от победившей "Барселоны" составило 10 очков. Тройку призеров замкнул "Атлетико", всего одно очко разделило две команды из Мадрида.

В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти смогли добраться до полуфинала, где уступили "Манчестер Сити", который в итоге стал победителем турнира.

Новый сезон в Ла Лиге стартует 11 августа. "Реал" на выезде сыграет с "Атлетико".

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