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Главный тренер "Рапида": В Вене мы покажем свою опасную игру

Главный тренер "Рапида": В Вене мы покажем свою опасную игру В первые 15 минут игры мы хотели прижать "Нефтчи". Но не получилось. "Нефтчи" испортил наши планы. В Вене мы покажем свою опасную игру.
Футбол
5 августа 2022 г. 00:14
Главный тренер Рапида: В Вене мы покажем свою опасную игру

В первые 15 минут игры мы хотели прижать "Нефтчи". Но не получилось. "Нефтчи" испортил наши планы. В Вене мы покажем свою опасную игру.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер австрийского клуба "Рапид" Фердинанд Фельдхофер на пресс-конференции после первого матча III квалификационного раунда Лиги конференции УЕФА, в котором "Нефтчи" одержал победу со счетом 2:1.

Австрийский специалист выделил в составе "черно-белых" Эдди Исрафилова: "Каждый футболист силен. Но я бы отметил Эдди Исрафилова. В индивидуальном плане он силен".

По словам 42-летнего главного тренера, поражение не сильно сказалось на команде.

"1:2 - неплохой результат. В ответной игре, забив несколько голов, можно улучшить ситуацию", - добавил он.

Отметим, что ответная игра состоится 11 августа в Вене.

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Версия на азербайджанском языке "Rapid"in baş məşqçisi: "Təhlükəli oyunumuzu Vyanada göstərəcəyik"

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