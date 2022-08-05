Главный тренер "Рапида": В Вене мы покажем свою опасную игру

В первые 15 минут игры мы хотели прижать "Нефтчи". Но не получилось. "Нефтчи" испортил наши планы. В Вене мы покажем свою опасную игру.
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Австрийский специалист выделил в составе "черно-белых" Эдди Исрафилова: "Каждый футболист силен. Но я бы отметил Эдди Исрафилова. В индивидуальном плане он силен".
По словам 42-летнего главного тренера, поражение не сильно сказалось на команде.
"1:2 - неплохой результат. В ответной игре, забив несколько голов, можно улучшить ситуацию", - добавил он.
Отметим, что ответная игра состоится 11 августа в Вене.