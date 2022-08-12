Главный тренер "Рапида": Тяжелая получилась игра

Тяжелая получилась игра. В Баку мы тоже плохо начали игру. Позже пошли еще больше вперед и добились результата.

"Тяжелая получилась игра. В Баку мы тоже плохо начали встречу. Позже пошли еще больше вперед и добились результата".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, об этом заявил главный тренер австрийского "Рапида" Фердинанд Фельдхофер после победы в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций над "Нефтчи" в Вене (2:0, первая игра - 1:2).

"В следующем этапе мы встретимся с "Вадуцем" (Лихтенштейн). После первого матча мы проанализировали соперника. Постараемся добиться поставленных перед собой целей", - отметил наставник "Рапида".