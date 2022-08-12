О нас

Главный тренер "Рапида": Тяжелая получилась игра

Главный тренер "Рапида": Тяжелая получилась игра Тяжелая получилась игра. В Баку мы тоже плохо начали игру. Позже пошли еще больше вперед и добились результата.
Футбол
12 августа 2022 г. 02:08
Главный тренер Рапида: Тяжелая получилась игра

"Тяжелая получилась игра. В Баку мы тоже плохо начали встречу. Позже пошли еще больше вперед и добились результата".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, об этом заявил главный тренер австрийского "Рапида" Фердинанд Фельдхофер после победы в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций над "Нефтчи" в Вене (2:0, первая игра - 1:2).

"В следующем этапе мы встретимся с "Вадуцем" (Лихтенштейн). После первого матча мы проанализировали соперника. Постараемся добиться поставленных перед собой целей", - отметил наставник "Рапида".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ferdinand Feldhofer: "Neftçi" ilə oyun kifayət qədər ağır oldu"

Самое читаемое

Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
6 августа 2022 г. 12:36
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
6 августа 2022 г. 18:24
МИД: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии
МИД: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии
8 августа 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi