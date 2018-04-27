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    Главный тренер ПСЖ объявил о своем уходе

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Унаи Эмери покинет пост главного тренера ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

    Как сообщает Report, об этом испанский специалист сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

    Он поблагодарил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Антеро Энрике, болельщиков и всех футболистов.

    Отметим, что Унаи Эмери возглавил французский клуб в 2016 году. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции нынешнего сезона, выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также дважды завоевала Суперкубок страны.

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