Главный тренер ПСЖ объявил о своем уходе

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Унаи Эмери покинет пост главного тренера ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Report, об этом испанский специалист сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Он поблагодарил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Антеро Энрике, болельщиков и всех футболистов.

Отметим, что Унаи Эмери возглавил французский клуб в 2016 году. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции нынешнего сезона, выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также дважды завоевала Суперкубок страны.