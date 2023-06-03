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Главный тренер ПСЖ Гальтье покинет свой пост в конце сезона

Главный тренер ПСЖ Гальтье покинет свой пост в конце сезона Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в конце текущего сезона.
Футбол
3 июня 2023 г. 04:47
Главный тренер ПСЖ Гальтье покинет свой пост в конце сезона

Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в конце текущего сезона.

Как передает Report со ссылкой на французскую газету L'Equipe, в ближайшие дни клуб начнет поиски нового главного тренера. Текущий контракт Гальтье с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. 3 июня парижский клуб проведет свой заключительный матч в сезоне, команда дома сыграет против "Клермона" в последнем туре чемпионата Франции. ПСЖ досрочно обеспечил победу в турнире.

2 июня пресс-служба ПСЖ сообщила, что команду покинет чемпион мира по футболу 2010 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Серхио Рамос. 1 июня Гальтье заявил, что матч с "Клермоном" станет последним за парижан для чемпиона мира 2022 года, семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера. 9 мая агентство Франс Пресс сообщило, что "решенным вопросом" является переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии, также в числе вариантов для продолжения карьеры аргентинца СМИ называли испанскую "Барселону", за которую он выступал с 2003 по 2021 год, и американский "Интер Майами".

Гальтье 56 лет, он стал главным тренером ПСЖ 5 июля 2022 года, 31 июля команда под его руководством завоевала Суперкубок Франции. В сезоне-2021/22 Гальтье возглавлял французскую "Ниццу", команда заняла пятое место в турнирной таблице национального первенства и дошла до финала Кубка Франции, в котором уступила "Нанту". В Лиге чемпионов ПСЖ с Гальтье дошел до 1/8 финала, где уступил германской "Баварии" (0:1, 0:2).

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