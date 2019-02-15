Главный тренер "ПСЖ" дисквалифицирован на два матча

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель дисквалифицирован на два матча Кубка Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Франции, причиной послужило поведение 45-летнего немца в матче 1/8 финала этого турнира против "Вильфранша" (3:0).

Тухель возглавил "ПСЖ" 14 мая 2018 года, подписав двухлетний контракт. Красно-синие занимают 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 59 очков после 22 туров.

Отметим, что в 1/4 финала французы встретятся с "Дижоном".