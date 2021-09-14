Главный тренер "Омонии": "Карабах" – команда нашего уровня

"Мы хотим сделать все от нас возможное. В нашей группе нет непобедимых команд, но в то же время можно проиграть каждой из них".

"Мы хотим сделать все от нас возможное. В нашей группе нет непобедимых команд, но в то же время можно проиграть каждой из них".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер кипрского клуба "Омония", соперничающего с "Карабахом" в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, Хенниг Берг.

"Базель" команда высокого уровня. "Карабах" – команда, близкая к нам по уровню. Какое положение у "Кайрата", нужно проверить", - сказал норвежский специалист, оценивая соперников по группе.

"Омония" 16 сентября станет гостем "Кайрата". Агдамский клуб встретится в Баку со швейцарским "Базелем". 30 сентября никосийский клуб примет "Карабах".