Главный тренер "Олимпии": "Карабах" неслучайно оказался в групповом этапе Лиги чемпионов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер словенской "Олимпии" Илия Столица рассказал о предстоящем матче с "Карабахом" в рамках I квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, на пресс-конференции 40-летний специалист заявил о том, что у них достаточно времени, чтобы проанализировать игру соперника.

"Наш соперник претерпел много изменений. Это – качественная команда, организованная на высоком уровне, неслучайно оказалась в групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "Карабах" опередил ближайшего своего преследователя на Чемпионате Азербайджана на 16 очков. Поэтому мы готовимся к сложной игре. Постараемся оправдать надежды наших болельщиков", - отметил И.Столица.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Олимпией" состоится в Любляне на стадионе "Стожице" 11 июля в 22:00 по бакинскому времени.