Главный тренер "Олимпии": Еще не все потеряно

"Мы приехали в Азербайджан, чтобы победить. Еще не все потеряно".

"Мы приехали в Азербайджан, чтобы победить. Еще не все потеряно".

Как сообщает Report, об этом главный тренер словенской команды "Олимпия" Жоао Энрике сказал в интервью "TV SLO 2" перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, который они проведут в Баку против "Карабаха".

51-летний специалист отметил, что они постараются не пропустить ни одного гола: "Мы будем играть открыто до последнего и постараемся вырваться вперед".

Португальский наставник подчеркнул, что агдамский клуб - опытная команда, которая всегда играет в еврокубках. По его словам, в первом матче они показали, что могут составить конкуренцию сильному сопернику.

Отметим, что матч между "Олимпией" и "Карабахом" пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первом матче на выезде клуб из Азербайджана выиграл со счетом 2:0.