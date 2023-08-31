О нас

Главный тренер "Олимпии": Еще не все потеряно

Главный тренер "Олимпии": Еще не все потеряно "Мы приехали в Азербайджан, чтобы победить. Еще не все потеряно".
Футбол
31 августа 2023 г. 09:34
Главный тренер Олимпии: Еще не все потеряно

"Мы приехали в Азербайджан, чтобы победить. Еще не все потеряно".

Как сообщает Report, об этом главный тренер словенской команды "Олимпия" Жоао Энрике сказал в интервью "TV SLO 2" перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, который они проведут в Баку против "Карабаха".

51-летний специалист отметил, что они постараются не пропустить ни одного гола: "Мы будем играть открыто до последнего и постараемся вырваться вперед".

Португальский наставник подчеркнул, что агдамский клуб - опытная команда, которая всегда играет в еврокубках. По его словам, в первом матче они показали, что могут составить конкуренцию сильному сопернику.

Отметим, что матч между "Олимпией" и "Карабахом" пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первом матче на выезде клуб из Азербайджана выиграл со счетом 2:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Olimpiya"nın baş məşqçisi: "Hələ heç nə bitməyib"

Самое важное

Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi