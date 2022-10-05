Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"

"Мы хотим обыграть "Карабах", мы способны на это".

"Мы хотим обыграть "Карабах", мы способны на это".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Олимпиакоса" Мичель Гонсалес на пресс-конференции перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против клуба "Карабах" в Греции.

Испанский специалист сказал, что они нацелены на победу: "Мы хорошо знаем какую команду представляем. Моя игровая философия рассчитана только на победу".

Отметим, что матч "Олимпиакос" - "Карабах" состоится 6 октября на стадионе Georgios Karaiskakis и начнется в 23:00 по бакинскому времени.