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Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"

Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом" "Мы хотим обыграть "Карабах", мы способны на это".
Футбол
5 октября 2022 г. 19:06
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом

"Мы хотим обыграть "Карабах", мы способны на это".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Олимпиакоса" Мичель Гонсалес на пресс-конференции перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против клуба "Карабах" в Греции.

Испанский специалист сказал, что они нацелены на победу: "Мы хорошо знаем какую команду представляем. Моя игровая философия рассчитана только на победу".

Отметим, что матч "Олимпиакос" - "Карабах" состоится 6 октября на стадионе Georgios Karaiskakis и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos"un baş məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirik"

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