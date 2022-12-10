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Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покидает свой пост

Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покидает свой пост Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.
Футбол
10 декабря 2022 г. 04:21
Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покидает свой пост

Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам после поражения команды в четвертьфинале турнира.

"Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде. В последний заход команда провела 20 матчей и не проиграла в основное время ни одного", - сказал Луи ван Гал.

Специалист в третий раз возглавил сборную Нидерландов в августе прошлого года.

Отметим, что сборная Нидерландов уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2, у аргентинцев отличились Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти), в составе нидерландцев дубль оформил Вауг Вегхорст (83, 90+11).

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии.

Встреча пройдет 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

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Версия на азербайджанском языке Lui van Qal Niderland yığmasını tərk edir

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