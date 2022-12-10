Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покидает свой пост

Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report , об этом он заявил журналистам после поражения команды в четвертьфинале турнира.

"Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде. В последний заход команда провела 20 матчей и не проиграла в основное время ни одного", - сказал Луи ван Гал.

Специалист в третий раз возглавил сборную Нидерландов в августе прошлого года.

Отметим, что сборная Нидерландов уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2, у аргентинцев отличились Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти), в составе нидерландцев дубль оформил Вауг Вегхорст (83, 90+11).

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии.

Встреча пройдет 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.