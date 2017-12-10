Главный тренер "Нефтчи": "Зиря" для нас нежеоательный соперник

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Кубковое противостояние состоит из двух матчей. Иногда судьбу таких противостояний решает один голы. Мы контролировали игру все 90 минут. Соперник забил один гол и победил. Судьба противостояния решится на нашем поле."

Как передает Report, об этом после матча 1/4 финала кубка Азербайджана по футболу, в котором “Нефтчи” проиграл “Зиря” со счетом 1:0, сказал главнфй тренер нефтяников Тарлан Ахмедов.

46-летний специалист ответил на вопросы журналистов:

- В стартовом составе "Нефтчи" был всего один легионер. С чем это было связано?

- Сегодня местные футболисты ничем не отличаются от легионеров. К тому же Уго Баргас в последних играх выступает на низком уровне. Наоборот, Мирабдулла Аббасов в последних играх оставлял хорошее впечатление. Что касется Игнасио Геррейра, после игры с "Карабахом" у него была травма. Он недавно вылечился. Сегодня в общем, местные футболисты ничем не уступили легионерам.

- То есть получается вы недовольны легионерами. Можно сказать, что зимой будут серьезные изменения?

- Нет. Серьезных изменений не будет. Да, некоторые легионеры уйдут. Но это не примет широкий размах. Однажды ты так сделали в АЗАЛе, пригласили 16 футболистов и потом пожалели об этом. Поэтому серьезных изменений зимой не ожидается.

- Команда не может победить "Зиря" и в матчах Премьер-лиги. Этот факт не оказывал давления на футболистов?

- Да, для каждой команды есть нежелательный соперник. "Зиря" для нас нежелательный соперник. Но судьба противостояние состоит из двух матчей. Соперник сегодня как и ожидалось играл в атакующий футбол, не контратаками. Нам же не хватало забитого мяча.

- Как вы оцениваете свои шансы после первой игры с таким счетом?

- Все решится во второй игре.

- Сегодня хотя "Нефтчи" и превосходил соперника в игре, судьбу игры решило уровень индивидуального мастерства. Но в вашей команде нет игрока, который возьмет игру на и себя. Будете ли вы говорить об этом с руководством?

- Да, у нас нет такого футболиста. Я говорил об этом и после игры с командой "Габала". Я поговорю с руководством. Хотим зимой привлечь футболиста, который усилит игру команды.

- Что вы можете сказать об игре Намига Алескерова?

- В последнее время он сдал в своей. Хотя его потенциал позволяет говорить о многом. После игры с командой "Габала" его сложно узнать. Он немного замкнутый человек. Может у него в семье есть какие-то проблемы. Попытаемся поговорить с ним, решить эту проблему.