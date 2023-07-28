Главный тренер "Нефтчи": Результатом нет, но игрой остался доволен

"Результатом нет, но игрой остался доволен".

"Результатом нет, но игрой остался доволен".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где они сыграли вничью 2:2 с "Железничаром" в Боснии и Герцеговине заявил главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту.

"Мы хорошо проанализировали игру "Железничара". Знали, что это сильная команда. Соперник сегодня очень хорошо защищался. Атмосфера на стадионе была отличной, и я надеюсь, что она будет такой же и в ответном матче.

Отметим, что второй поединок между командами пройдет 3 августа в Баку. Победитель этой пары встретится с сильнейшим в игре "Бешикташ" (Турция) - "Тирана" (Албания).