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Главный тренер "Нефтчи": Результатом нет, но игрой остался доволен

Главный тренер "Нефтчи": Результатом нет, но игрой остался доволен "Результатом нет, но игрой остался доволен".
Футбол
28 июля 2023 г. 02:25
Главный тренер Нефтчи: Результатом нет, но игрой остался доволен

"Результатом нет, но игрой остался доволен".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где они сыграли вничью 2:2 с "Железничаром" в Боснии и Герцеговине заявил главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту.

"Мы хорошо проанализировали игру "Железничара". Знали, что это сильная команда. Соперник сегодня очень хорошо защищался. Атмосфера на стадионе была отличной, и я надеюсь, что она будет такой же и в ответном матче.

Отметим, что второй поединок между командами пройдет 3 августа в Баку. Победитель этой пары встретится с сильнейшим в игре "Бешикташ" (Турция) - "Тирана" (Албания).

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Nəticədən narazı, oyundan isə razı qaldım"

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