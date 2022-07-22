Главный тренер "Нефтчи": Постараемся одержать победу в Баку

"Я был очень недоволен второй частью матча. В первом же тайме были шансы забить гол, но мы не смогли ими воспользоваться".

"Я был очень недоволен второй частью матча. В первом же тайме были шансы забить гол, но мы не смогли ими воспользоваться".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф на пресс-конференции после первого матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором они уступили кипрскому "Арису" со счетом 0:2.

47-летний специалист сказал, что сейчас трудно анализировать встречу: "Я уже побеседовал с футболистами. Я сказал им, что мы должны лучше подготовиться к встрече в Баку и уверенно играть в защите. Мы постараемся продвинуться вперед, одержав победу дома".

Ответная встреча состоится через неделю в Баку.