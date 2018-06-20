Главный тренер "Нефтчи": Постараемся одержать победу на дуэли с венгерским клубом

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин оценил жеребьевку I квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает Report, в заявлении официальному сайту клуба итальянский специалист отметил, что венгерский "Уйпешт" является достаточно сильным клубом.

Главный тренер особо отметил физическую подготовку соперника. Наряду с этим, Бордин заявил, что у "Нефтчи" большие цели: "Постараемся до матча с физической точки зрения довести команду до максимального уровня и выйти победителями из этой дуэли".

Отметим, что первый матч с "Уйпешт" состоится 12 июля в Баку, а ответная встреча - 19 июля в Будапеште.