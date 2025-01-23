Главный тренер "Нефтчи": Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий

Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий.
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Парвиз Самедов в заявлении пресс-службе Федерации волейбола.
Главный тренер команды, проигравшей "Хиласедиджи" со счетом 0:3 в VII туре Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин, сказал, что в этом сезоне они собрали хорошую команду:
"Мы успешно стартовали в чемпионате. Хотя последние несколько игр и не оправдали наших ожиданий. В этом сезоне мы собрали хорошую команду. Один из наших игроков присоединился к команде недавно и ему нужно время, чтобы адаптироваться. Необходимо проанализировать допущенные ошибки и более ответственно подойти к тренировкам. Верю, что в очередных матчах мы выступим лучше и продвинемся в турнирной таблице".