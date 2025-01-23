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Главный тренер "Нефтчи": Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий

Главный тренер "Нефтчи": Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий.
Футбол
23 января 2025 г. 11:20
Главный тренер Нефтчи: Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий

Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Парвиз Самедов в заявлении пресс-службе Федерации волейбола.

Главный тренер команды, проигравшей "Хиласедиджи" со счетом 0:3 в VII туре Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин, сказал, что в этом сезоне они собрали хорошую команду:

"Мы успешно стартовали в чемпионате. Хотя последние несколько игр и не оправдали наших ожиданий. В этом сезоне мы собрали хорошую команду. Один из наших игроков присоединился к команде недавно и ему нужно время, чтобы адаптироваться. Необходимо проанализировать допущенные ошибки и более ответственно подойти к тренировкам. Верю, что в очередных матчах мы выступим лучше и продвинемся в турнирной таблице".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Son bir neçə oyunumuz istədiyimiz kimi alınmadı"

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