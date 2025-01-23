Главный тренер "Нефтчи": Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий

Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий.

Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Парвиз Самедов в заявлении пресс-службе Федерации волейбола.

Главный тренер команды, проигравшей "Хиласедиджи" со счетом 0:3 в VII туре Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин, сказал, что в этом сезоне они собрали хорошую команду:

"Мы успешно стартовали в чемпионате. Хотя последние несколько игр и не оправдали наших ожиданий. В этом сезоне мы собрали хорошую команду. Один из наших игроков присоединился к команде недавно и ему нужно время, чтобы адаптироваться. Необходимо проанализировать допущенные ошибки и более ответственно подойти к тренировкам. Верю, что в очередных матчах мы выступим лучше и продвинемся в турнирной таблице".