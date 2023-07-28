Главный тренер "Нефтчи" назвал основные цели, стоящие перед командой

Главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту назвал основные цели, стоящие перед командой.

Главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту назвал основные цели, стоящие перед командой.

Как сообщает Report, об этом румынский специалист заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По его словам, основными их целями в сезоне 2023/2023 является чемпионство в Премьер-лиге и победа в Кубке Азербайджана: "Когда-нибудь я хотел бы возглавить "Фиорентину", которую я очень люблю. Но сейчас я сосредоточен на работе в "Нефтчи". Для достижения наших целей я должен приложить все свои силы".

Отметим, что Адриан Муту подписал 2-летний контракт с "Нефтчи".