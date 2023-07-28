Главный тренер "Нефтчи" назвал основные цели, стоящие перед командой

Главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту назвал основные цели, стоящие перед командой.
Как сообщает Report, об этом румынский специалист заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
По его словам, основными их целями в сезоне 2023/2023 является чемпионство в Премьер-лиге и победа в Кубке Азербайджана: "Когда-нибудь я хотел бы возглавить "Фиорентину", которую я очень люблю. Но сейчас я сосредоточен на работе в "Нефтчи". Для достижения наших целей я должен приложить все свои силы".
Отметим, что Адриан Муту подписал 2-летний контракт с "Нефтчи".