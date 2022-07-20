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Главный тренер "Нефтчи": Надеюсь, что завтра покажем хорошую игру

Главный тренер "Нефтчи": Надеюсь, что завтра покажем хорошую игру "Завтра очень важный день для нас. Мы прошли серьезную предсезонную подготовки. Надеюсь, что завтра наша команда покажет хорошую игру".
Футбол
20 июля 2022 г. 21:22
Главный тренер Нефтчи: Надеюсь, что завтра покажем хорошую игру

"Завтра очень важный день для нас. Мы прошли серьезную предсезонную подготовки. Надеюсь, что завтра наша команда покажет хорошую игру".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бакинского "Нефтчи" Лауренциу Регекампф на пресс-конференции перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Ариса" на Кипре.

Румынский специалист сказал, что не будет объявлять состав на завтрашний матч:

"Мы многое проверили на сборах. Постараемся выбрать лучший стартовый состав. Соперник в хорошей физической форме, а также они играют дома и это тоже важный фактор. Тем не менее я доверяю своей команде", - добавил главный тренер.

Отметим, что матч, который состоится на "АЕК Арене" 21 июля, начнется в 21:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Kiprə sərfəli nəticə üçün gəlmişik"

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